Final Fantasy XIV – Ticketverkauf für Fan Fest in Frankfurt gestartet

Square Enix freut sich heute bekannt zu geben, dass der Ticketverkauf für das FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2017 in Frankfurt ab sofort gestartet ist. Das Fan Festival ist das größte Live-Event für FINAL FANTASY XIV-Fans weltweit. Cosplay-Wettbewerbe, Live-Musik und die Entwickler hautnah zu erleben machen nur einen kleinen Teil dieser Faszination aus.

Bereits auf dem Fan Festival in Las Vegas im Oktober 2016 fieberten tausende Spieler vor Ort und per Livestream mit, als Produzent und Director Naoki Yoshida die kommende Erweiterung Stormblood live auf der Bühne enthüllte. Mit dem Fan Festival 2017 in der Festhalle Frankfurt werden sich wieder tausende FINAL FANTASY XIV-Fans zusammenfinden, um spannende Ankündigungen mit zu verfolgen und die Liebe zur virtuellen Welt Eorzea real werden zu lassen. Diverse Ingame-Herausforderungen, exklusive Merchandise-Artikel, ein Entwickler-Panel und vieles mehr, versprechen dieses Wochenende unvergesslich zu machen. Bereits die Fan Festivals in Las Vegas und Tokio waren in Rekordzeit ausverkauft.

Die Tickets für das Fan Festival 2017 in Frankfurt sind hier verfügbar: https://www.eventbrite.de/e/final-fantasy-xiv-fan-festival-2017-frankfurt-tickets-28784013760?aff=es2

Das FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2017 findet am 18. und 19. Februar 2017 in der Festhalle Frankfurt statt.