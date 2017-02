Final Fantasy XIV: Stormblood – Vorbestellungen angelaufen

Square Enix gibt bekannt, dass die Vorbestellung von FINAL FANTASY XIV: Stormblood, der mit Spannung erwarteten zweiten Erweiterung des preisgekrönten MMORPGs, ab sofort möglich ist. Stormblood knüpft an die vorangegangene Erweiterung Heavensward an und wird am 20. Juni 2017 für PlayStation 4, PC und Mac erscheinen.

Final Fantasy XIV – Infos zu Stormblood

Die Krieger des Lichts widmen sich auf ihren neuen Abenteuern dem Kampf für die Freiheit. Die Helden müssen die Weiten Ala Mhigos aus den Klauen des Garleischen Kaiserreichs befreien und die zwei Jahrzehnte andauernde Unterdrückung beenden.

Die Abenteurer Eorzeas schließen sich dem Widerstand an und begeben sich gemeinsam mit Spielern weltweit auf eine atemberaubende Reise, die sie von den Höhen des Himmels bis in die Tiefen des Ozeans und darüber hinaus führen wird. Ein komplett neues Kapital der Geschichte wird mit Stormblood aufgeschlagen.

FINAL FANTASY XIV: Stormblood kann im offiziellen Square Enix Store oder bei allen teilnehmenden Händlern vorbestellt werden.