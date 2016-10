FIFA 17 Test online!

EA Sports absoluter Dauerbrenner geht in die alljährliche nächste Runde. Besonders beworben wurden, neben den üblichen neuen Spielmechaniken, vor allem der Umstieg auf die Frostbite-Engine, sowie die Einführung eines neuen Karriere-Modus, „The Journey“, die zum ersten Mal in der Laufbahn der Serie, eine wirkliche Story für euch parat hält. Wir haben uns die Fußballschuhe geschnürt und uns angeschaut, welche Änderungen sich am gravierendsten in FIFA 17 zeigen.

Zum FIFA 17 Test