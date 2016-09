Far Cry – Kein neuer Ableger in 2017?

Allem Anschein nach könnte es eine ganze Weile dauern bis wir wieder von Far Cry hören. Nachdem Ubisoft neulich schon verriet, dass Assassin’s Creed eventuell eine längere kreative Pause braucht, scheint man eben auch diese Marke länger ruhen zu lassen.

Far Cry – Mehr Qualität, mehr Polishment

Tommy François, Ubisofts Vice President of Editorial, hat in einem Gespräch mit IGN verraten, dass man ein Jahr vor Release eine Alpha haben wolle. „Ich sag dir was. We glauben, dass wir eine Alpha für diese Spiele ein Jahr vor Launch brauchen,“ sagte er.

„Wir versuchen das zu erreichen. Das ist verdammt stumpf und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Doch das ist unser Ziel: Alpha ein Jahr vorher, bessere Qualität, mehr Polishment. Wenn das bedeutet, dass wir kein Assassin’s Creed oder Far Cry in 2017 haben, scheiss drauf.“

Dabei fügte er hinzu, dass er eindeutig auf interne Alpha-Builds anspielt und nicht öffentlich zugängliche Alphas.

„Ich meine es aus dieser Perspektive. Wir brauchen eine Alpha und wir brauchen sie so früh wie möglich, weil wir dann mehr Zeit haben für das Polishment, Dinge ändern, Systeme austauschen können und so weiter und so fort. Du kannst einfach keine Abkürzungen nehmen,“ erklärt er.

Während Assassin’s Creed ein guter Kandidat für eine längere Pause war, überrascht Far Cry umso mehr. Dabei betont der Vice President, dass es nicht notwendigerweise bedeute, dass sich die Marke schlecht verkauft.

„Nein, die Verkäufe von Far Cry sind sogar gestiegen. Manchmal versuchen wir es einfach zu krass – aber ich bin echt sehr glücklich. Ich denke, dass vieles als Marketing-Entscheidung gesehen wird und selbst wenn es das wird, ist es schon OK. Die Leute dürfen ruhig denken, dass es so ist, dass es eine Pause für die Marke sei und wir es nur deswegen tun. Ich will einfach nur, dass sich die Spieler in den Nachfolger der beiden Spiele verlieben, sobald sie sie sehen.“

