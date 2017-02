Fallout Shelter – Ab morgen für Xbox One

Wenn ihr bisher nicht in den Genuss von Fallout Shelter gekommen seid: Ab morgen gibt es das Spiel auch für Microsofts Konsole!

Fallout Shelter – Nach Mobile und PC erobert es die Konsolen

Wie Larry „Major Nelson“ Hryb verkündete, erscheint das ehemalige Mobile-Exklusivspiel am 07. Februar 2017 für Xbox One. Zudem veröffentlicht Bethesda das Spiel zeitgleich für Windows 10. Und weil der Titel sowohl auf Xbox One als auch auf Win 10 erscheint, unterstützt es Play Anywhere. Damit könnt ihr euren Fortschritt auf beiden Plattformen untereinander teilen und verliert beim Wechsel von einer Plattform auf die andere nichts.

Damit ist es nur noch eine Frage der Zeit bis auch die PlayStation 4 unterstützt wird. Sobald es Infos dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

