Fable 4 – Peter Molyneux würde es gerne machen

Wenn es um Fable 4 geht, dann wissen wir eines: Das wird es wohl nie geben. Peter Molyneux, der ehemalige Boss von Lionhead Studios, denkt aber, dass es kommen sollte.

Fable 4 – „Es ist verrückt, dass nicht daran gearbeitet wird.“

„Es ist verrückt, dass nicht daran gearbeitet wird. Ich würde es liebend gerne machen und das Studio hat auch versucht, es zu machen. Doch dazu müsste man das Original-Team zurückbringen,“ sagte Molyneux in einem Interview mit der OXM (via GamesRadar).

Dabei wird vor allem die Tatsache bei Eurogamer aufgegriffen, dass Molyneux tatsächlich versuchte, einen vierten Ableger zu machen. Vor allem Microsoft wird in dieser Lage als „bad guy“ dargestellt, die das Spiel-als-Service-Modell forcierten und das Team damit Fable Legends produzierte (und später abbrach) anstatt Fable 4. Dennoch sollte die unrealistische Ambition von Lionhead nicht außer Acht gelassen werden.

Wenn ihr aber genauso scharf seid auf Fable 4, dann seid ihr mit Molyneux nicht alleine. Auch wenn viele Entwickler nach so vielen Jahren mit einer Marke an Ermüdung erleiden, versuchen einige ehemalige Lionhead-Mitarbeiter das Universum am Leben zu halten. Dazu habe man sich Microsofts Erlaubnis für ein CCG namens „Fable Fortune“ holen können. Zwar ist es weitestgehend sehr still um das Kartenspiel, aber Entwickler Flaming Fowl ist durchaus aktiv auf Social-Media-Kanälen.

