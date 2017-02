F1 2017 – Anmeldung zur Beta gestartet

Um schon so früh wie möglich Feedback zu erhalten, läst Codemasters Fans zu einem Beta-Test von F1 2017 ein! Okay, der finale Name des Spiels wird nicht genannt. Da aber vergangenes Jahr F1 2016 erschien, erscheint die Änderung auf 2017 durchaus logisch.

F1 2017 – Entwickler versprechen „fantastische neue Features“

Dabei versprechen die Entwickler neue Features. „Das Entwicklerteam hat hart am nächsten Projekt gearbeitet. Und wir können es kaum abwarten, euch die neuesten fantastischen Features zu zeigen.“

Zudem fügt man hinzu: „Vergangenes Jahr haben wir ein erfolgreiches Community-Programm in Betas abgehalten, in dem ihr uns tolles Feedback gegeben habt, mit dem wir das Spiel formen konnten. Wir sind sehr aufgeregt, dass wir genau das dieses Jahr wiederholen. Außerdem weiten wir die Beta aus und starten früher.“

Die erste Beta soll das neue Handling-Modell im Fokus haben. Allerdings ist der Platz begrenzt: Nur 300 Spieler pro Plattformen (PC, PS4 und Xbox One) dürfen ran. Zudem soll die Beta zu Beginn der neuen F1 Season (Ende März) beginnen.

Wenn ihr mehr wissen wollt: Schaut euch die offizielle Website an.

