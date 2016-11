Everspace – Nun auch via Windows 10 Game Preview verfügbar

Das in Hamburg ansässige Indie-Studio ROCKFISH Games kündigte heute an, dass ihr Debüt-Titel EVERSPACE ab sofort im Windows Store als Game Preview für Windows 10 für €29.99 zum Download erhältlich ist. Es ist damit der erste [email protected] , der Xbox Play Anywhere unterstützt. Zusätzlich zu Cross-Saves zwischen der Xbox- und Win 10 PC-Version, erhalten Spieler, die den Titel auf der Xbox One kaufen, gleichzeitig auch die Windows 10 Version kostenlos und umgekehrt.

Everspace – Infos zum Spiel

Der rasante rogue-like Space Shooter wurde vor einigen Wochen über Steam Early Access veröffentlicht – einen Monat früher als in der äußerst erfolgreichen Kickstarter-Kampagne angekündigt. EVERSPACE positionierte sich direkt in den Top Seller Charts und erreichte über 90 Prozent positive Reviews. Obwohl sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet, erhielt EVERSPACE großes Lob für seine atemberaubende Grafik, fesselndes Gameplay, intuitive Steuerung und dem ausgereiftem Entwicklungsstand von Spielern, Influencern sowie der Gaming-Presse gleichermaßen.

„Es ist einfach großartig, dass EVERSPACE weiterhin so positives Feedback aus der Community und Presse erhält“, so Chris Charla, Director [email protected] bei Microsoft. „Wir freuen uns sehr, diesen Titel als ersten [email protected] Titel mit Xbox Play Anywhere im Portfolio zu haben und wir sind gespannt auf die noch folgenden Updates, die ROCKFISH Games bereits angekündigt hat.“

Das erste große Update von EVERSPACE steht bereits unmittelbar bevor und wird mehr als 50 neue Spielinhalte und Verbesserungen enthalten. Das erste Highlight ist dabei das neue spielbare Schiff Colonial Scout, das sehr viel wendiger ist und über eine höhere Endgeschwindigkeit verfügt als der Colonial Interceptor. Es wird zusätzlich über eine Tarnvorrichtung, einen Strahlenlaser und eine Scharfschützen­waffe als Standardausrüstung verfügen. Die zweite wichtige Neuerung betrifft die neuen Schwierigkeits­grade, die für diejenigen Spieler ausgelegt sind, denen das Spiel bisher zu schwer war oder sich einfach mehr Freiraum zum Erkunden gewünscht haben. Der Spielmodus „Schwer“ richtet sich an geübte Piloten, die das Spiel bereits mehrere Male durchgespielt haben, und hier eine neue Herausforderung suchen. Außerdem wird es einen neuen Asteroiden-Typ zu entdecken geben sowie feindliche Drohnen und verbesserte Angriffsmuster der Alien-Kampfschiffe.

Die Vollversion ist für das 2. Quartal 2017 geplant und wird über eine vollständig sprachvertonte Story mit mehreren, sorgfältig entwickelten Charakteren verfügen. Zudem wird ein spezieller Hardcore Modus mit Perma-Death für alle knallharten Roguelike-Fans inkludiert sein. Der Preis von EVERSPACE wird zum Release auf €39.99 angehoben werden.

“Wir sind überzeugt vom Konzept des ‚Play Anywhere‘. Die Möglichkeit, die vorherige Gaming Session über Plattformen hinweg nahtlos wieder aufnehmen zu können, ist was Next-Gen Gaming in Zukunft ausmachen wird“, so Michael Schade, Geschäftsführer und Mitgründer von ROCKFISH Games. „Und wir sind begeistert, dass wir EVERSPACE über das Game Preview Program unseren Fans auf Xbox One und Windows 10 bereits frühzeitig anbieten können, um mit der Community eng zusammenzuarbeiten, das Spiel bis zur Veröffentlichung der Vollversion weiter zu optimieren.“