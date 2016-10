EVE: Valkyrie – Double-XP-Wochenende angekündigt

An diesem Wochenende macht es noch mehr Spaß sich in EVE: Valkyrie auf PS VR und/oder PC einzuloggen, denn zur Feier des Starts von Joint Strike und der Bereitstellung von EVE: Valkyries Cross-Platform-Play, kündigt CCP nun das Double-XP-Wochenende an.

EVE: Valkyrie – Konkrete Uhrzeiten im Überblick

Von Freitag (14.10.) 12 Uhr bis Montag (17.10.) 12 Uhr erhalten alle Spieler, egal ob Neulinge auf PS VR oder Veteranen der PC-Version, die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten, denn EVE: Valkyrie ist das erste VR-Spiel mit vollständigem Cross-Platform-Play zwischen PCs und Konsolen.