EVE Fanfest 2017 – Tickets nun erhältlich!

CCP Games hat bekannt gegeben, dass Tickets und Reisepakete für das 13. EVE Fanfest ab sofort verfügbar sind – samt Paketen mit Flug, Hotel und Mietwagen für loyale Fans. Vom 6. bis zum 8. April 2017 trifft CCP die Fans, um gemeinsam mit ihnen im Rahmen des jährlichen EVE Fanfests den 20. Firmengeburtstag zu feiern.

Weitere Informationen gibt es auf http://fanfest.eveonline.com.

EVE Fanfest 2017 – Infos zu EVE und CCP

CCP wurde 1996 gegründet und veröffentlichte EVE Online in den frühen Tagen der MMO-Spiele – im Jahre 2003. Seitdem hat EVE eine fortwährende Entwicklung durchgemacht, zahlreiche Auszeichnungen erhalten und sich immer wieder in den Schlagzeilen befunden – nicht zuletzt dank mehrfacher Spieler-Geschichten und als eines der herausragenden, einzigartigen Spiele auf dem Markt.

EVE ist Teil der permanenten Sammlung im Museum of Modern Art – im Rahmen der Eröffnungsgruppe mit 14 Videospielen, deren Design besondere Beachtung fand.

Ab dem 15. November bietet zudem die EVE Online: Ascension-Erweiterung die Möglichkeit, das Spiel absolut kostenfrei zu spielen – mit der Einführung der Clone-Zustände und anderen bedeutenden Erweiterungen des Spiels.

Seit 2003 hat CCP weitere Spiele veröffentlicht, die im EVE-Universum angesiedelt sind, und ist mit EVE: Valkyrie und Gunjack führend im Feld der Virtual Reality-Erfahrungen.

Während des gewaltigen, jährlichen Spielertreffens in Reykjavik, Island, der Heimat des EVE Online-Entwicklungsteams, feiern die Fans die virtuellen Welten des EVE-Universums im großen Stil. Für dieses Jahr verspricht CCP ein besonders eindrucksvolles EVE-Fanfest für EVE Online-Kapselpiloten, EVE: Valkyrie-Piloten, Gunjack-Schützen, ihre Freunde und Familien in der überwältigenden Harpa Concert Hall und ihrem Konferenzzentrum.

Einzigartige Fanfest-Events ergänzen Ansprachen, Panels, Entwickler-Präsentationen, PvP-Meisterschaften, Spieledemos, Round Tables, den Entwickler-Pubcrawl, die berüchtigte Party on Top of the World und ungekannten Zugang zu den Entwicklungsteams der Firma.

Zur Feier des CONCORD-Themas für das EVE Fanfest 2017 erhalten Spieler, die ihre Tickets vor dem 1. Januar kaufen, einen einzigartigen CONCORD Enforcer-Kreuzer. Alle Fanfest-Besucher erhalten eine CONCORD Pacifier-Fregatte – und Besucher, die Fanfest sowie EVE Vegas 2017 beehren, erhalten ein CONCORD Marshal-Schlachtschiff. Dem Rest der EVE-Community stehen diese Schiffe auf anderem Wege erst später im Jahr zur Verfügung.