Emergency 2017 – Neuer Ableger erscheint Freitag

EMERGENCY 2017 – Einsatz gegen den Terror erscheint am 28. Oktober für PC im Einzelhandel. Die traditionsreiche Rettungssimulation aus Deutschland spielt unterschiedliche Katastrophen-Szenarien durch. Die Spieler koordinieren dabei den Einsatz der Rettungskräfte.

Emergency 2017 – Infos zum Spiel

EMERGENCY 2017 beginnt mit einer historischen Mini-Kampagne im Hamburg des 17. Jahrhunderts. Darin gilt es mit den Rätlichen Garden die Bürger vor der Hexenjagd eines wütenden Mobs zu beschützen. In der Moderne nimmt sich die Rettungssimulation einiger besonders aktueller Themen an. So gilt es als Einsatzleiter, Gefahren des Terrorismus abzuwehren, die Schäden nach Anschlägen einzudämmen und die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Neben den bekannten Einheiten steht nun erstmals die Hundestaffel (mit eigenem Fahrzeug) zur Verfügung, um Verletzte zu finden und Bomben aufzuspüren.

EMERGENCY 2017 – Einsatz gegen den Terror erscheint inklusive aller Inhalte, Verbesserungen und Erweiterungen aus EMERGENCY 5 Deluxe, EMERGENCY 5 Reloaded und EMERGENCY 2016 und ist ab dem 28. Oktober 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Boxversion für PC im Handel erhältlich.