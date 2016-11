Electronic Arts – „VR ist eine einzigartige Möglichkeit“

Während der UBS Global Technology Conference in San Francisco äußerte sich Blake Jorgensen, Chief Financial Officer bei Electronic Arts, über VR und was sein Unternehmen davon hält.

Electronic Arts – Man experimentiere damit

„Für uns ist VR eine einzigartige Gelegenheit, weil wir zu den größten Entwicklern von tiefgründigen, anregenden Spielen gehören. Also ist es eine neue Plattform für uns, mit der wir experimentieren.“

Und Teil dieser Experimente ist beispielsweise Star Wars: Battlefront Rogue One – X-Wing VR Mission. Dabei wolle man eine „spektakuläre Erfahrung“ abliefern. Dennoch sagte er, dass es viele Herausforderungen mit VR gäbe – eine davon ist Motion Sickness. So haben die Entwickler Schwierigkeiten dabei herauszufinden, wie man das Problem löst. Processing-Geschwindigkeit scheint kritisch zu sein, weil zwei Bildschirme gleichzeitig gerendert werden müssen. Und weil man mehr Rechenpower braucht, sehen wir derzeit neue Konsolen auf den Markt kommen.

Link:

Quelle