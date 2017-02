Drawn to Death – Releasetermin enthüllt

Wenn ihr euch noch an Drawn to Death erinnert: Das neueste Spiel von David Jaffe hat endlich einen Termin!

Drawn to Death – Erscheint am 04. April 2017

Nachdem das Spiel mehrere Änderungen am Design durchlief, hat das Entwicklerstudio den Termin verkündet. Am 04. April 2017 erscheint der Third-Person-Shooter zum Preis von 20 US-Dollar/Euro. Mit seinem einzigartigen Grafikstil und viel Brutalität will das Spiel auf sich aufmerksam machen.

Als Inspiration, so sagte es David Jaffe bei der Enthüllung des Spiels, dienten linierte Seiten eines Notizblocks eines Teenagers.

