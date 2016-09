Dragon Quest Builders – Demo für PS4 und Vita verfügbar

Ab sofort können Spieler ihr Bau- und Kampfgeschick in der neuen Demo-Version von Dragon Quest Builders, kostenlos erhältlich im PlayStation Store, ausprobieren. In diesem einführenden Kapitel können Spieler eine großflächige offene Insellandschaft erkunden, eine Stadt wiederaufbauen und Horden von Monstern bekämpfen, während sie aufregende Quests erfüllen!

Dragon Quest Builders – Infos zum Spiel

Im Spiel werden Spieler ihre Kreativität dazu einsetzen, eine Vielzahl an Strukturen aus gesammelten Materialien zu bauen und die Städte und Dörfer des zerstörten Reichs Alefgard wiederaufzubauen – ein Menschenreich, das vom bedrohlichen Herrscher der Monster, dem Drachenfürsten, zerstört und in die Dunkelheit gestürzt wurde. Spieler können frei die Umgebung dieser Sandbox erkunden, kombiniert mit einer fesselnden und charmanten DRAGON QUEST-Geschichte und Kämpfen gegen Kultmonster der DRAGON QUEST-Reihe. Dank der intuitiven Steuerung werden Spieler in Dragon Quest Builders im Handumdrehen die Türme und Schlösser ihrer Träume erbauen.

Der Titel wird in Europa und PAL-Gebieten am 14. Oktober 2016 für die PS4 und die PlayStation Vita (als digitaler Download) erscheinen.

Dragon Quest Builders wird außerdem in einer besonderen Day-One-Edition erscheinen. Käufer erhalten eine Auswahl an exklusiven Bau-Anleitungen für Gegenstände im Spiel, die wiederum die Herstellung von Materialien in Terra Incognita (Freier Baumodus) ermöglichen.

