Dragon Ball Z Dokkan Battle – Mehr als 100 Mio. Downloads

Dragon Ball Z Dokkan Battle hat seit dem Release vor über einem Jahr die Grenze von 100 Millionen Downloads weltweit durchbrochen und konnte die Top-10-Listen in über 19 Ländern erobern!

Dragon Ball Z Dokkan Battle – Weitere Infos zum Spiel

Das Spiel bringt die populäre Dragon Ball Z Anime-Serie mit den beliebten Charakteren und actionreichen Kämpfen auf mobile Geräte. Um den 500sten Tag seit Release zu feiern, erhalten alle Spieler, die sich am 24. November einloggen, 50 Drachen-Steine!

Ab sofort bis zum 24. November können Spieler der ULTIMATE CROSSOVER-Kampagne beitreten, ein Event, das One Piece Treasure Cruise und Dragon Ball Z Dokkan Battle vereint. Während des Events können sich Spieler über Log-In-Boni, besondere Charaktere und begrenzte Crossover-Quests freuen. Zudem können sie gegen Superbösewichte aus dem jeweils anderen Spiel antreten: In One Piece Treasure Cruise erwartet die Spieler „Frieza” aus der Dragon Ball Z Anime-Serie, in Dragon Ball Z Dokkan Battle stehen sie „Doflamingo” aus der One Piece-Serie als Boss-Gegner gegenüber!

Beide Spiele stehen im App Store und bei Google Play kostenlos zum Download zur Verfügung.