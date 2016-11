Dragon Ball Xenoverse 2 Test online!

Nachdem ich vor rund eineinhalb Jahren den Erstling bereits gefeiert habe, war ich skeptisch, ob ein Nachfolger nach so kurzer Zeit wirklich viele Neuheiten liefern könnte. Und ja, es gibt sehr viele Momente, in denen Dragon Ball Xenoverse 2 nicht mehr und nicht weniger als ein Vollpreis-Patch ist. Doch die Neuheiten und Änderungen lassen mich als Dragon Ball-Fan dennoch sehr viel Spaß haben. Warum meine Wertung am Ende trotzdem so hoch ausfällt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Zum Dragon Ball Xenoverse 2 Test