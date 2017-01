Dishonored 2 – Game Update 2 erscheint nächste Woche

Bethesda gab gestern Abend bekannt, dass das Game Update 2 für Dishonored 2 nächste Woche erscheinen wird.

Dishonored 2 – Mehr Schwierigkeitsgrade und mehr!

Wie zuvor kommuniziert, könnt ihr mit dem Update zusätzliche Schwierigkeitsgrade wählen und Missionen erneut zocken. Wenn ihr eure eigene Schwierigkeit erstellen wollt, bekommt ihr stolze 20 Slider. Damit könnt ihr mit allerhand Optionen spielen. Diese reichen von der Effektivität der Sleep Darts bis hin zur Anzahl aktiver Feinde zum gleichen Zeitpunkt. Außerdem gibt es den neuen Iron Mode, der beim Sarten eines neuen Spiels angewählt werden kann. Damit schaltet ihr den Permatod ein. Zudem schaltet das Spiel das manuelle Speichern und Laden ab.

Überdies könnt ihr einzelne Missionen nochmal spielen, sobald sie ein Mal absolviert wurden. Weitere Informationen zu anderen Änderungen will Bethesda bald enthüllen.

Game Update 2 erscheint am 18. Januar 2017 via Steam Beta auf PC. Der vollständige Release erfolgt am 23. Januar 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

