Dishonored 2 – Day One Patch ist 9GB groß

Wenn ihr euch die Handelsversion von Dishonored 2 kauft, dann dürft ihr noch eine Weile Daten laden bevor ihr zocken könnt. Ein fetter Day One Patch wartet auf den Download.

Dishonored 2 – Keine Details zu den Inhalten des Patches

Während die Presse ihre Muster erst dieser Tage erhält (unsers kam heute beispielsweise an), gibt es bereits einige Spieler, die den Titel zocken. Via Reddit wurde daher bekannt, dass der Patch auf PS4 stolze 9,1 GB groß ist. Auf der Xbox One werden 9 GB gefordert. Die Reddit-Nutzer sprechen von verschiedenen Bugfixes und einem besseren Texturstreaming, optimierten Schattenwürfen, Ladezeiten, Audiomixes, Framerate und mehr. Zudem fügte der Patch Zwischenwerte bei Missionen ein.

Wenn ihr euch ohnehin die digitale Version gekauft habt, merkt ihr vom Patch nicht viel, da der Pre-Load bereits angelaufen ist.

Dishonored 2 erscheint am 11. November 2016 für PC, PS4 und Xbox One. Unseren Test lest ihr in Kürze.

Link:

Quelle