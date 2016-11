Diablo III – Weitere Infos zum Necromancer

Während des Diablo III Panels auf der BlizzCon 2016 hat Blizzard Entertainment frische Details zum Necromancer enthüllt.

Diablo III – Infos zu Skills & dem neuen Feature: Die Armory

Bevor es über die neue Klasse ging, haben die Entwickler das neueste Feature enthüllt: Die Armory. Dabei handelt es sich um genau das, woran ihr denkt! Damit lassen sich bis zu fünf komplette Loadouts speichern – pro Charakter! So könnt ihr Skills, Passives, Items, Kanai’s Cube und Gems speichern. Und das Beste: Edelsteine werden automatisch getauscht, wenn ihr neue bzw. hochwertigere bekommt. Dazu haben die Entwickler auch die Kosten für das Aussockeln entfernt. Lediglich die Paragon-Punkte werden vom Armory nicht berücksichtigt. Das Armory wird auch auf Konsolen verfügbar sein.

Und nun kommen wir zum Necromancer. Das Theme des neuesten Helden ist sehr dunkel. Wie auch schon in Diablo 2 handelt es sich hier um eine Pet- & Ranged-Klasse, die mit Blut-Magie und Flüchen agiert. Schon kurz nach der Enthüllung fragten sich viele Spieler: Worin bestehen die Unterschiede zum Witch Doctor? Schließlich sehen sich beide Klassen recht ähnlich. Während die Entwickler viele Vergleiche machten, so finden wir, dass vor allem bei den Pets eine wichtige Differenzierung stattfindet. Während der Witch Doctor rein passive Pets besitzt, die sich nicht kontrollieren lassen, kann der Necromancer-Spieler seine Armee der Untoten direkt kontrollieren. Wenn ihr also wollt, dass der Blood Golem oder die Untoten-Armee genau dieses eine Ziel angreift, dann könnt ihr das mit einem Button-Druck forcieren.

Als Ressource nutzt der Necromancer nicht nur „Essence“, sondern auch „Corpses“. Erstere lässt sich über Zauber wie „Siphon Blood“ regenerieren, während die „Corpses“ von allen getöteten Feinden übrig bleiben. Diese lassen sich mithilfe von Zaubern wie „Corpse Explosion“ gegen weitere Gegner einsetzen. Das „Rise of the Necromancer Character Pack“ wird neben der Klasse auch zwei weitere Charakter-Slots, 2 Stash-Tabs (nur PC) und kosmetische Dinge beinhalten. Als Termin wurde grob die zweite Jahreshälfte 2017 angegeben.