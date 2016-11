Diablo III – The Darkening of Tristram angekündigt

Blizzard Entertainment hat für das 20-jährige Jubiläum von Diablo eine ganz besondere Ankündigung für Diablo III. Das Original wird nämlich in den dritten Teil eingebunden!

Diablo III – The Darkening of Tristram im Überblick

Mit dem kommenden Content-Update The Darkening of Tristram für Reaper of Souls werdet ihr „zurück in die Tiefen der Kathedrale“ geschickt, wie Frank Pearce, Chief Development Officer verriet. Dabei werdet ihr 16 Stockwerke durchlaufen und gegen die vier Hauptbosse von Diablo 1 antreten.

Zudem wird Blizzard eine Old-School-Präsentation einführen mit verschiedenen visuellen Filtern und einem Pixellook! Pearce sagte dazu „Wir Nennen es die grandiose Retrovision„. Außerdem wird das Charakter-Movement auf acht Richtungen beschränkt, um den Geist des Originals einzufangen.

„Das wird eine vollwertige Old-School-Diablo-Erfahrung,“ versprach Pearce. The Darkening of Tristram wird schon kommende Woche auf dem PTR verfügbar sein und später ein kostenloses Update darstellen.