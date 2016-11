Diablo III – Leak: Necromancer kommt!

Wenn Blizzard am Freitag und Samstag die BlizzCon 2016 stattfinden lässt, dann wird es auch Neuigkeiten zu Diablo III geben. Und dabei könnte eine neue Klasse ins Rampenlicht gerückt werden.

Diablo III – Artwork enthüllt den Necromancer

Dabei hat ein Artwork von Blizzards Art Director John Mueller im Blizzard Gear Store für Aufsehen gesorgt. Zwar ist die URL nicht mehr aktiv, doch genug Leute haben den Eintrag entdeckt, bevor er entfernt wurde. So sahen die Leute zwei Charaktere – einen weiblichen und einen männlichen. Der Dateiname war sehr eindeutig: Necromancer. Und genau deswegen gehen derzeit alle davon aus, dass eine neue Klasse am Wochenende angekündigt wird.

Die männliche Version ähnelt Xul, einem Charakter aus Diablo II, der auch in Heroes of the Storm auftritt. Er ist ein Necromancer. Als Blizzard den Crusader einführte, gab es eine neue Erweiterung. Deswegen könnte uns eine größere Ankündigung am Freitag bevorstehen. Und auch Diablo IV ist nach wie vor nicht vom Tisch.

Dennoch gehen wir davon aus, dass Diablo III eine neue Erweiterung erhalten wird.

