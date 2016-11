Deutscher Entwicklerpreis 2016 – Die Nominierten stehen fest

Nach einer eintägigen Jurysitzung am vergangenen Freitag stehen die Nominierten für den diesjährigen Deutschen Entwicklerpreis fest. Unter den heißesten Anwärtern sind die Studios Daedalic Entertainment und KING Art Games. Im Vorfeld der von der Film- und Medienstiftung NRW sowie der Stadt Köln geförderten Preisverleihung, die am 7. Dezember im Kölner Palladium stattfindet, veranstaltet Aruba Events das Entwicklerpreis-Summit im KOMED im MediaPark Köln. Tickets für die Preisverleihung am Abend und das Summit gibt es ab 99 € netto unter www.deutscherentwicklerpreis.de/tickets

Deutscher Entwicklerpreis 2016 – Die Nominierten

Mit 11 Nominierungen, unter anderem in den Kategorien “Bester Sound” und “Beste Story”, bestehen für Deponia Doomsday (Daedalic Entertainment) außerordentlich hohe Chancen, auf der Gewinnerliste des Deutschen Entwicklerpreises 2016 zu landen. KING Art Games befindet sich mit 6 Nominierungen für Die Zwerge, unter anderem in der Königs-Kategorie “Bestes Deutsches Spiel”, ebenfalls unter den klaren Favoriten des Abends. Zu den weiteren Nominierten zählen Titel von Studios wie keen games, Mimimi Productions oder flaregames. Die vollständige Nominierten-Liste ist online unter http://deutscherentwicklerpreis.de/nominierte-2016 zu sehen.

Nach zwei Jahren im DOCK.ONE zieht der Deutsche Entwicklerpreis nun in die Konzerthalle Palladium Köln um. Stephan Reichart, Geschäftsführer von Aruba Events, dazu: „In den vergangenen zwei Jahren war die Award-Gala zum Deutschen Entwicklerpreis jeweils schon einige Wochen im Voraus ausverkauft. Der Umzug in eine größere Location, in dem Fall das Palladium Köln, war damit letzten Endes eine Notwendigkeit, die aber auch spannende Neuerungen mit sich bringt.“

Seit 2014 veranstaltet der Ausrichter des Deutschen Entwicklerpreises, Aruba Events, das erneut vom Land NRW geförderte Entwicklerpreis-Summit. Die überwiegend deutschsprachige Fachkonferenz richtet sich an Vertreter der hiesigen Games-Branche und behandelt Themen rund um Spiele-Entwicklung und -Vermarktung. Die Veranstaltung adressiert sowohl Neugründer als auch etablierte Firmen. Tickets für die Preisverleihung am Abend und das Summit gibt es ab 99 € netto. Separate Tickets für das Summit sind für 49 € netto im Ticket-Shop unter erhältlich. Das Entwicklerpreis-Summit wird von der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen gefördert.

Der Deutsche Entwicklerpreis wird am 7. Dezember im Kölner Palladium in 21 Kategorien vergeben. Dabei werden traditionell vor allem die Spieleentwickler honoriert, zum Beispiel in Kategorien wie „Bestes Studio – präsentiert von BIU.Dev“, „Beste Technische Leistung“ oder „Bestes PC-/Konsolenspiel“. Neu sind seit dem letzten Jahr Auszeichnungen für die Vermarktung von Spielen, etwa „Beste PR-Einzelaktion“ und „Beste Marketing-Kampagne“.