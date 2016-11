Deus Ex: Mankind Divided – Update für Breach-Modus veröffentlicht

Square Enix und Eidos Montréal freuen sich bekanntzugeben, dass ein neuer Missionstyp sowie zusätzliche Gegenstände ab sofort für DEUS EX: MANKIND DIVIDED – Breach verfügbar sind.

Deus Ex: Mankind Divided – Das kostenlose Update im Überblick:

Neuer Missionstyp „Paketlieferung“: Der Spieler muss ein Paket finden, das im Level versteckt ist, und dieses sicher zum Ausgang transportieren.

Eine neue Spielwelt mit neun zusätzlichen Maps

Drei neue Maps für die bereits bestehenden Spielwelten

Drei neue Items: Energy-Boost, HP-Boost und Speicherplatz-Boost – jeweils in drei unterschiedlichen Größen

Vier neue Premium-Waffen: Scharfschützengewehr, Siege, 3RR0R EM und der Kaboom-Revolver.

Zwei Premium Ripper-Skins

Verbesserte Bildschirmanzeigen im Challenge-Modus

Weitere Verbesserungen und Fehlerbeseitigungen

DEUS EX: MANKIND DIVIDED – Breach ist ein innovativer Spielmodus, der MANKIND DIVIDED um völlig neue Facetten bereichert. Erstmalig erleben Spieler eine Arcade-Variante des Gameplays der Action-RPG-Serie, packend inszeniert in Form eines Puzzle-Shooters. Als Ripper ist es die Aufgabe des Spielers, ebenso geheime wie wertvolle Firmendaten zu stehlen. Dazu müssen Spieler die sichersten Computersysteme der Welt überlisten, um wiederum Geld zu erbeuten, mit dem Skills und Waffen aufgerüstet werden können. Belohnungen wie Erfahrungspunkte, Credits oder Booster-Packs machen den Kampf gegen die immer größer werdende Herausforderung in der Virtual Reality noch motivierender. Außerdem können die Spieler ihre Online-Freunde herausfordern und in den weltweiten Ranglisten aufsteigen. DEUS EX: MANKIND DIVIDED – Breach ist ein lebendiger Spielmodus, der stetig mit neuen Features und Updates weiterentwickelt wird.