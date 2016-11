Deus Ex: Mankind Divided – Soundtrack ab 02. Dezember verfügbar

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass der Soundtrack zu DEUS EX: MANKIND DIVIDED ab dem 2. Dezember 2016 auf CD, als digitaler Download und über Streaming-Services verfügbar sein wird. Die Musik von DEUS EX: HUMAN REVOLUTION erscheint zeitgleich außerdem auf Vinyl-Schallplatte.

Deus Ex: Mankind Divided – Infos zum Soundtrack

Der Soundtrack zu DEUS EX: HUMAN REVOLUTION wurde vom preisgekrönten Komponisten Michael McCann (a.k.a Behavior) erschaffen. Die insgesamt 25 Songs sind eine Kombination aus den über 200 Stücken, die für das Spiel komponiert wurden, und bieten eine 70-minütige Reise durch die atmosphärische Welt von DEUS EX. Die limitierte Vinyl-Variante kommt mit zwei goldenen Schallplatten und in einer speziellen Folienverpackung in den Handel. Außerdem enthält sie zwei Bonussongs: „Deus Ex: The Fall (Menu Theme)” und “Sarif vs. Unatco.”

Hier kann die limitierte Edition vorbestellt werden.

Michael McCann kreierte auch den Soundtrack zu DEUS EX: MANKIND DIVIDED, zusammen mit dem ebenfalls preisgekrönten Künstler Sascha Dikiciyan (aka Sonic Mayhem) und dem Komponisten Ed Harrison. Die Musik erscheint in zwei unterschiedlichen Editionen: Einer Standard- und einer Extended-Version auf 2 CDs mit 14 zusätzlichen Songs. Die Alben wurden von Sonny DiPerri abgemischt und von Dave Cooley gemastert. Die vollständige Songliste findet ihr hier: http://www.sumthing.com/p/deus-ex-mankind-divided-extended/