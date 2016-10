Deus Ex: Mankind Divided – Linux-Version erscheint nächste Woche

In einer Pressemitteilung gab Feral Interactive heute bekannt, dass Deus Ex: Mankind Divided am 03. November für Linux erscheint.

Deus Ex: Mankind Divided – Kein Termin für die Mac-Umsetzung

Während die Linux-Fassung also datiert ist, müssen sich Mac-Besitzer noch länger gedulden. Für die Umsetzung auf Apple-Geräte gibt es gegenwärtig noch keinen Termin. Der Titel ist bereits für Windows-PCs, PS4 und Xbox One verfügbar.