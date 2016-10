Detroit: Become Human – 20x so komplex wie bisherige Spiele des Teams

Obwohl wir noch nicht viel über Detroit: Become Human wissen, gibt es nun neue Infos. Dabei hat David Cage, der Erschaffer des Spiels, gegenüber GamesIndustry.biz neue Details enthüllt. Und dabei ging er speziell auf die Entwicklungen beim Skript ein.

Detroit: Become Human – Ein komplexes Gefüge

So sagte er: „Es ist eine große Bürde, um ehrlich zu sein. Ich habe erst kürzlich das Skript für Detroit fertiggestellt. Es hat mehr als zwei Jahre gedauert bei sechs Tagen pro Woche. Es ist vermutlich 20 Mal so komplex wie alles, was wir zuvor gemacht haben. Wenn ihr es spielt, wird euer Hirn also sehr viel zu vertragen haben.“

Außerdem erwähnte Cage, dass er sehr dankbar sei, dass diese Bürde nicht nur auf seinen Schultern lastete. „Ich habe ein sehr talentiertes Team, das mir dabei hilft, alle verschiedenen Zweige im Auge zu behalten und die richtigen Ideen zu finden. Wenn es nur einen kreativen Kopf gibt, kannst du nur so viele gute Ideen pro Tag haben. Die Tatsache, dass es eine gemeinsame Arbeit ist, hilft ungemein. Aber es gefällt mir, dass es mit etwas persönlichem startet.“

Detroit: Become Human erscheint voraussichtlich 2017 für PlayStation 4.

