Destiny 2 – Gerücht: Ankündigung auf PlayStation Experience?

Während der PlayStation Experience 2016 könnte Bungie die Katze aus dem Sack lassen und Destiny 2 ankündigen. Jedenfalls teasern die Entwickler etwas zu Destiny an.

Destiny 2 – Entwickler auf der PSX

Im Rahmen eines Blogeintrags wurde ein kleiner Hinweis hinterlassen, nachdem sie ein wenig über ihre Schedule für nächste Woche gesprochen hatten. „Die Woche darauf packen wir unsere Taschen und fliegen nach Anaheim, CA,“ sagte David „Deej“ Dague. „Doch die Details unserer Mission sind ein Mysterium. Aber wir werden die Ziellinie bald überschreiten.“

Wenn ihr also die neuesten Infos haben wollt: Der 03. und 04. Dezember 2016 könnten sehr spannend werden. Oder kommt es ganz anders und Bungie kündigt das Spiel schon vorher auf „The Game Awards“ an? Immerhin findet dieses Event am 01. Dezember 2016 statt. Wenn ihr uns fragt: Eine Ankündigung auf der Award-Show und eine Public Demo auf der PSX klingt nach einer guten Sache!

Sobald es weitere Infos gibt, lassen wir es euch wissen.

