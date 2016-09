Destiny 2 – Ein komplett neues Spiel & PC-Version

Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass Destiny 2 definitiv im kommenden Jahr 2017 erscheinen wird. Gegenüber Kotaku wurde nun auch bestätigt, dass der Titel für PC erscheinen soll. Zudem plant Entwickler Bungie, dem Sequel ein komplett neues Feeling zu verleihen. Dadurch soll sich das Spiel nicht nach einer Erweiterung anfühlen.

Destiny 2 – Soll eine komplette Rundumüberarbeitung sein

Der Nutzer benny_a hat via NeoGAF all die nachfolgenden Informationen veröffentlicht. Dabei beruft er sich auf einen Freund bei Activision, der einer internen Präsentation des Spiels beiwohnte. Überdies soll Activisions Vicarious Visions bei der Entwicklung von Destiny 2 aushelfen. Das ist etwas, was Kotaku von zwei weiteren Quellen so bestätigt bekam.

Zudem berichten die Kollegen, dass die hohen Tiere bei Bungie das Gefühl eines echten Sequels vermitteln wollen. Um jeden Preis wolle man verhindern, dass Spieler den Eindruck erhalten, Altbekanntes zu spielen. Deswegen wolle man bekannte und bestehende Planeten, Charaktere und Spielaktivitäten hinter sich lassen. Die Entwickler sprechen von einem Sprung, wie er von Diablo 1 auf Diablo 2 durchgeführt wurde.

„D2 ist ein komplett anderes Spiel,“ sagt eine Quelle. „The Taken King war ein Reboot für Destiny 1, um die kleinen Dinge zu fixen. Das hier ist eine Generalüberholung der großen Dinge.“

Eine der Neuheiten sollen sogenannte „play-in destinations“ sein. Dabei handelt es sich um ein Aktivitätsmodell, bei dem die Welt des Spiels verändert werden soll – mit Städten, Außenbezirken und Quests. Der Brancheninsider shinobi602 schreibt auf NeoGAF außerdem, dass diese „play-in destinations“ dazu gedacht sind „Spielern Dinge vorzuschlagen und Entscheidungen zu treffen, welche Aktivitäten sie nachgehen wollen. Dabei sollen sie die volle Kontrolle über den Charakter behalten anstatt über ein HUB außerhalb der Spielwelt aus der Immersion gerissen zu werden. Stellt es euch wie in World of Warcraft vor, wo ihr einen Button drückt und in irgendeine Aktivität geratet, während ihr noch weiterspielen könnt.“

Destiny 2 – Storyfokus: Cabal & Saturn

Außerdem verrät Shinobi, dass der Fokus der Geschichte Cabal & Saturn sein werden. „Saturn ist ein Spielplatz, der viel größer ist als alles, was im gesamten ersten Spiel implementiert wurde,“ sagt er.

Wenn, und das scheint wahrscheinlich, Bungie sich dazu entscheidet, die bisherige Charakter-Progression über Bord zu werfen, dann soll es für Spieler eine Art Loyalitäts-Belohnung geben. Dazu fügt Shinobi hinzu, dass es „Gespräche gibt, in denen die Möglichkeit eruiert wird, dass Destiny 1 als eigener Client bestehen bleibt, während die neuen Inhalte den alten Client & Content obsolet wirken lassen.“

Neben den 750 Angestellten bei Bungie arbeiten nicht nur die oben bereits erwähten Vicarious Visions Entwickler, sondern auch die High Moon Studios.

