Death Stranding – Kojima spricht über Releasetermin und mehr

Während eines Stage Events auf der Tokyo Game Show 2016 hat Hideo Kojima über Death Stranding gesprochen.

Demnach soll das Spiel auf jeden Fall vor der Toyko Olypics (2020) und dem neuen Akira-Film erscheinen. Das sagt natürlich nicht viel, aber es ist zumindest eine Marschrichtung.

Yes, Death Stranding has a set release date. Duh, how else would we be able to set a budget?

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) September 18, 2016