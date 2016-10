Dead or Alive 5: Last Round – Neue Kostüme zu Halloween

Seit vielen, vielen Jahren heißt es am 31. Oktober 2016: Trick or Treat! Und um Halloween gebührend zu feiern, gibt es neue Kostüme in Dead or Alive 5: Last Round.

Dead or Alive 5: Last Round – Freizügige Outfits für die Damen

Wie auch schon im vergangenen Jahr sind vor allem die weiblichen Kostüme recht freizügig und vielleicht nicht ganz so passend. Aber hey, immerhin bekommt das gesamte Roster einige neue Outfits spendiert.

Eine kleine Auswahl dessen, was euch in Kürze auf PC, PS4 und Xbox One erwartet, haben wir hier: