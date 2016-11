Dead Island – Mobile-Spiel in Arbeit

Wenn ihr neue Infos zu Dead Island braucht – wir haben sie! Allerdings nicht zum zweiten Teil der Reihe, der sich bei Sumo Digital in Arbeit befindet.

Dead Island – Mobile-Titel neben Hauptspiel

Dabei bestätigte Koch Medias CEO Klemens Kundratitz gegenüber MCVUK, dass „es eine Schlüssel-IP für uns ist. Es hat uns überhaupt auf die Bildfläche gebracht. Wir haben große Pläne für die Marke mit mehreren in Entwicklung befindlichen Projekten. Dead Island 2 ist bereits angekündigt und macht fantastische Fortschritte bei Sumo. Wir freuen uns den Titel zu zeigen, sobald er dazu bereit ist. Außerdem, und so viel kann ich schon sagen, arbeiten wir an einem Mobile-Spiel unter der IP. Dazu können wir schon bald mehr sagen. Das sind nur zwei Dinge, die mit der IP passieren. Und wie ich sagte: Die Marke hat unsere volle Aufmerksamkeit.“

Leider hat der CEO keine Details zum Mobile-Ableger verraten, sodass wir im Unklaren darüber sind, in welche Kerbe das Spiel schlägt.

