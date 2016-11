Darksiders Warmastered Edition – PS4 Pro Support angekündigt

THQ Nordic hat das hauseigene Pilotprojekt für die PlayStation 4 Pro angekündigt: Darksiders Warmastered Edition. Damit dürfen Gamer den ersten 4K-Titel für eine Konsole von THQ Nordic willkommen heißen.

Darksiders Warmastered Edition – 4K und mehr!

Am 22. November erscheint Warmastered Edition für Sonys PlayStation 4 und für die Xbox One. Die PC-Version erscheint am 29. November und die Version für Wii U von Nintendo folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Warmastered Edition bietet:

Darksiders (Wrath of War) für PS4, Xbox One und Wii U

1080p-Auflösung auf Konsolen

4K-Unterstützung für PC und PS4

Texturen mit doppelter Auflösung

Verbessertes und überarbeitetes Rendering

Gameplay mit 60 FPS (30 für Wii U)