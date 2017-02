Dark Souls III – Neuer Patch am Mittwoch

Entwickler From Software arbeitet weiterhin fleißig an Dark Souls III. Und so gibt es am Mittwoch einen weiteren Patch, der sich vor allem dem PvP-Balancing widmet.

Dark Souls III – Glitches im PvP fliegen raus

Dabei wollen die Entwickler vor allem einige Glitches aus dem PvP-Sektor des Spiels entfernen. Zudem soll es nicht mehr möglich sein, während eines Bosskampfes Opfer einer Invasion zu werden. Und hier ist auch die vollständige Liste:

Fixed issue where a player could invade another player during a boss battle.

Fixed issue where an enchantment could be applied to weapons which normally could not be enchanted.

Fixed issue where, when items are used while casting magic, display glitches could occasionally occur.

Fixed issue where it was possible to cancel immediately into a second magic spell after casting the first one.

Fixed issue where the first part of a skill action could be skipped.

Fixed issue where a single item could be used indefinitely.

Um das Update aufzuspielen, gehen die Server zuvor offline. Wir haben die Uhrzeiten natürlich für euch parat, wobei der europäische Zeitraum nicht bekannt ist:

PC

JST: February 8 5:00pm – 7:00pm

CST: February 8 9:00am – 11:00am

PST: February 8 12:00am – 2:00am

PS4

JST: February 8 10:00am – 12:00pm

CST: February 8 2:00am – 4:00am

PST: February 7 5:00pm – 7:00pm

Xbox One

JST: February 8 10:00am – 4:00pm

CST: February 8 2:00am – 8:00am

PST: February 7 5:00pm – 11:00pm

