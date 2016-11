Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls – Erscheint für PS4

NIS America und die flashpoint AG freuen sich bekannt zu geben, dass mit Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls< im Sommer 2017 eine PlayStation 4-Portierung des PlayStation Vita-Hits erscheinen wird. Das Action-Adventure mit Shooter-Elementen ist ein Spin-Off der Danganronpa-Reihe und spielt zeitlich zwischen den Ereignissen von Danganronpa: Trigger Happy Havoc und Danganronpa 2: Goodbye Despair.

In Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls wird Komaru Naegi, die kleine Schwester von Makoto Naegi, seit über einem Jahr in einem mysteriösen Appartement gefangengehalten. Eines Tages eilt ihr Byakuya Togami von der „Future Foundation“ zur Hilfe, doch bei einem Angriff von Monokumas Schergen werden sie getrennt. Komaru entdeckt bald, dass die Stadt von einer Gruppe von Kindern übernommen wurde, die sich „Warriors of Hope“ nennen und mit dem psychopathischen Monokuma paktieren. Towa City soll ein Paradies für Kinder werden und daher müssen alle Erwachsenen sterben. Komaru bekommt Unterstützung von Toko Fukawa und gemeinsam versuchen sie aus der Stadt zu fliehen. Es liegt nun an Komaru und Toko die Monokuma-Armee zu besiegen, dem Chaos ein Ende zu bereiten und die dunklen Geheimnisse der Stadt zu lüften.

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls – Features:

Rätsel und Aufgaben: Es gilt nicht nur die Monokuma Kinder zu bekämpfen und zu überleben, sondern auch die vielen Geheimnisse der Stadt zu lüften.

Unzählige Arten von Munition: Die Feuerkraft kann mit speziellen „Bling Bullets" Modifikationen enorm verstärkt werden.