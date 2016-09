Wenn es um Cyberpunk 2077 geht, dann tappen wir alle noch im Dunkeln. Doch nun könnte es erstmals handfeste Infos zum Spiel geben. Und diese stammen aus einer etwas anderen Quelle als üblich.

Cyberpunk 2077 – Subventions-Anfrage gestellt

Die Kollegen von VG24/7 berichten, dass der polnische Entwickler dabei für eine Subvention beim polnischen GameINN Programm vorstellig wurde. Darin heißt es, dass zusätzliche Mittel für die „Erstellung einer großen Stadt, Animation Excellence, ein Cinematic Feel und nahtloser Mehrspieler“ benötigt werden.

Für den gemeinen Spieler sind dabei „Stadt“ und „Mehrspieler“ die wichtigen Stichworte. Dabei berichtet GamePressure, die den Teil der Stadt-Erstellung übersetzt haben, dass man eine „komplexe Technologie zur Erstellung einer riesigen, lebhaften Stadt, spielbar in Echtzeit, basierend auf Regeln, KI und Automatismen, die den innovativen Prozess und die Tools für hochwertige Open-World-Spiele“ plane. CD Projekt RED plant also eine riesige Open-World-Stadt, die ganz dynamisch auf die Aktionen des Spielers und der NPCs reagiert.

Überraschender dagegen ist der nahtlose (seamless) Mehrspieler. Hier ist auch die Übersetzung dieses Teils. „Eine komplexe Technologie zur Erstellung einer einzigartigen Mehrspieler-Mechanik, die die Möglichkeit bietet, gegner zu suchen, die Spielsession zu managen, Objekte zu replizieren und verschiedene Spielmodi unterstützt.“

Auch hier gilt: Solche Features sind sehr gewöhnlich für Open-World-Titel, doch für CD Projekt RED wäre dies reines Neuland. Natürlich ist es möglich, dass das fertige Spiel keines dieser Features beinhaltet. Wenn wir uns aber vor Augen halten, was die Polen mit The Witcher 3 geschaffen haben, sind wir uns fast sicher, dass die die just erwähnten Dinge in irgendeiner Form in Cyberpunk 2077 sehen werden.

Das Spiel ist für PC, PS4 und Xbox One geplant.

