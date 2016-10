Champions of Anteria – Neue Inhalte im Anmarsch

Ubisoft kündigte heute zwei neue, kostenlose DLCs für Champions of Anteria an, dem taktischen Echtzeit-Strategiespiel, das von Ubisofts Blue Byte Studio entwickelt wurde. Die zusätzlichen Inhalte erweitern Champions of Anteria um zwei neue Champions und ein neues Gebäude.

Champions of Anteria – Die Inhalte im Überblick

Das kostenlose Update „Die Alchemistin“ ist bereits ab heute erhältlich und bringt den ersten der beiden neuen Champions mit sich. Der Champion hört auf den Namen Weissle und wird durch die Eroberung eines bestimmten Gebietes auf der Weltkarte freigeschaltet. Dank ihrer speziellen Ressource „Reagenz“ gebietet sie über die Elemente Wasser, Feuer und Blitz. Zudem bekommen die Spieler einen Bauplan für das neue Gebäude „Die Affinitätengießerei“, welches Zugriff auf fünf Hybrid-Trankrezepte gewährt, sobald es einmal erbaut wurde.

Das zweite kostenlose Update „Der Bestienmeister“ erscheint am 25. Oktober und enthält den neuen Champion Tarn. Mithilfe seiner speziellen Ressource „Wut“ kann er die Elemente Metall und Natur beherrschen.

In Champions of Anteria tauchen die Spieler ein in die magische Fantasie-Welt von Anteria. Dort müssen sie die Kräfte ihrer Champions strategisch einsetzen um ihre Gegner zu besiegen und das Königreich zurück zu erobern.