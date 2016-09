Capcom will der Nummer 1 Entwickler weltweit werden

Nachdem Capcom in den vergangenen Jahren nicht wirklich mit qualitativ hochwertigen Spielen geglänzt hat, will man das schon bald ändern. Im Rahmen des jährlichen Geschäftsbericht wurden die großen Ziele verkündet. Man will dabei niemand Geringeres als der Nummer 1 Entwickler weltweit werden.

Capcom – „Strategiespiele und Shooter dürfen nicht außer Acht gelassen werden“

Dabei hat Capcoms Head of Consumer Games Development, Yoichi Egawa erklärt, dass man seine gegenwärtige Strategie stärker konzentrieren müsse. Und zwar darauf „talentierte Mitarbeiter zu halten und Kapitalerhöhungen durchzuführen, um die Entwicklungspotenz zu erhöhen„. Außerdem dürfe man beliebte Genres wie Shooter und Strategiespiele nicht außer Acht lassen.

„Für die Zukunft, wo wir anstreben, der weltweit beste Entwickler zu werden, denken wir, dass es nicht nur notwendig ist, bestehenden Content zu erweitern, sondern auch neue Herausforderungen anzunehmen,“ sagte Egawa. „Dabei können wir Genre wie Shooter und Strategiespiele nicht ignorieren, wenn wir Dinge wie Online, Kunden und eSports-Marktpotenziale betrachten.“

Zudem fügte er hinzu: „Wir nutzen unsere Stärken und beobachten Markt-Trends, während wir nach vorne preschen mit der Spielentwicklung, die nur bei Capcom möglich ist.“

Capcom – Qualität über Umsatz

Außerdem hält Egawa es für einen guten Plan, seine Marktposition durch Qualität anstatt Umsatz zu festigen. „Der Geschäftsvorsitzende hat ein Manifest veröffentlicht, das nochmals bekräftigt, dass wir keinerlei Kompromisse bei der Qualität unserer Produkte eingehen, die wir veröffentlichen; ein Bestehen auf Qualität und die Entwicklung von weltweiten Nummer Eins Spielen,“ sagte er. „Er fordert, dass wir stets reflektieren, ob wir unsere Balance zwischen Releaseterminen und Erfindergeist halten.“

Derzeit befinden sich mehrere hochkarätige Spiele in Arbeit bei Capcom. Dazu zählen unter anderem Dead Rising 4 im Dezember oder Resident Evil 7 im Januar. Außerdem haben die Damen und Herren ein Remake (echtes Remake) von Resident Evil 2 in Arbeit.

