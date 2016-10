Call of Duty World League – Neue Season datiert

Die neue Saison der Call of Duty World League mit Call of Duty: Infinite Warfare geht mit dem ersten Live-Event vom 16.-18. Dezember im Mandalay Bay, Las Vegas, an den Start. Dort treten Teams aus den gesamten Vereinigten Staaten für die Chance an, den ersten Event-Titel der neuen CWL-Saison und den Siegeranteil an Preisen im Gesamtwert von $100 000 mit nach Hause zu nehmen.

Call of Duty World League – Weitere Infos

In der Eröffnungssaison nahmen mehr als 1000 Teams an der Call of Duty World League teil, von denen die 32 besten weltweit zur Weltmeisterschaft bei der Call of Duty® XP antraten. Hier ging schließlich das Team EnVyUs aus einem mitreißenden Finale gegen das europäische Team Splyce als Sieger hervor. Die packende Action und der dramatische Wettkampf fesselten das ganze Jahr über die Fans, die sich mit insgesamt mehr als 100 Millionen Abrufen über 1,1 Milliarden Minuten an Sendeinhalten ansahen. Mit der Veröffentlichung von Call of Duty®: Infinite Warfare im nächsten Monat stimmen die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr spannender Wettbewerbe, wenn wieder Teams aus aller Welt um den ultimativen Preis, den Titel „CWL Champion“, konkurrieren.

Der Wettbewerb wird weltweit im spielinternen Live Event Viewer (Infinite Warfare PS4), bei MLG.TV, Twitch und YouTube ausgestrahlt.