Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Original Multiplayer-Announcer kehrt zurück

Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Lead Designer beantwortet Fragen der Fans

Während eines Q&A auf Twitter mit Fans hat Lead Designer Amos Hodge neue Details zum Spiel verraten. Dabei enthüllte er, dass der ikonische Announcer des Mehrspieler-Modus aus dem Original auch in das Remaster übernommen wird – für alle klassischen Modi. Außerdem verriet er, dass so manche Waffensounds überarbeitet wurden. Darunter befinden sich die Desert Eagle, RPD, M40A3 und mehr. Laut Hodge hören sich diese nun näher an den Originalen an.

Zum Thema der Playlists ließ Hodge durchblicken, dass alle Playlists des Originals zum Launch verfügbar sein werden. Außerdem gibt es einige neue für die zusätzlichen Modi des Spiels. Private Matches werden sämtliche Create-a-Class-Items vom Start weg beinhalten. Das bedeutet: Waffen, Perks, Killstreaks und so weiter sind von Beginn an verfügbar, wenn ihr ein privates Match aufmacht.

Auch zum Gameplay äußerte er sich. Demnach ist sind alte Tricks, darunter Strafe-Jumping, nach wie vor im Remake möglich. Call of Duty: Modern Warfare Remastered erscheint lediglich in der Legacy Edition von Infinite Warfare am 04. November 2016. Wir werden den Titel natürlich ebenfalls für euch testen!

