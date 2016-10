Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Bots in privaten Matches

Wenn es um Call of Duty: Modern Warfare Remastered geht, dann wollen die Entwickler voll und ganz auf Nummer sicher gehen. Und zudem die Erwartungen der Fans übertreffen.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Entwickler sind sehr aktiv auf Twitter unterwegs

Dabei haben die Jungs und Mädels bei Raven den Kurznachrichtendienst Twitter dazu verwendet, um Fragen von Fans zu beantworten. So bestätigte Lead Designer Amos Hodge, dass KI-gesteuerte Bots in privaten Matches verwendet werden können. Außerdem wird es möglich sein, die Pop-Ups für Medaillen permanent auszuschalten. Hierbei handelt es sich um eine Bitte der Fans, die den Mehrspieler-Modus auf der Call of Duty XP gespielt haben. Bereits das Original nervte nicht so penetrant mit den Nachrichten.

Die beiden Tweets haben wir hier für euch parat.

.@Challard_ I agree, it would be awesome. #MWRemastered will have bots in the private match options. — Amos Hodge (@wendellwobble) October 3, 2016

Raven has added an option to disable the in-game HUD icon display for medals. #MWRemastered — Amos Hodge (@wendellwobble) October 1, 2016

Call of Duty: Modern Warfare Remastered wird morgen für Vorbesteller auf PlayStation 4 spielbar sein. Nun, die Kampagne zumindest.

