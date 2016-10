Call of Duty: Infinite Warfare – Systemanforderungen enthüllt

Wenn ihr euch Call of Duty: Infinite Warfare für PC kauft, dann sind natürlich die Systemanforderungen interessant. Und die gute Nachricht lautet: Sie sind ziemlich moderat.

Call of Duty: Infinite Warfare – GTX 660 reicht aus

Bisher sind nur die minimalen Anforderungen bekannt. Was ihr also für das perfekte Erlebnis braucht, steht noch in den Sternen. Dennoch werden auch ältere Rechner definitiv mithalten können. Wenn ihr also bereits bei Black Ops III auf dem PC gute Ergebnisse hattet, werdet ihr sie auch bei Infinite Warfare bekommen.

Und hier sind die minimalen Anforderungen:

OS: Windows 7 64-Bit or later

Processor: Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz or equivalent

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 70 GB available space

Sound Card: DirectX 11 Compatible

Additional Notes: Disk space requirement may change over time.

