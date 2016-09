Call of Duty: Infinite Warfare – Goldstatus erreicht!

Infinity Ward gab heute bekannt, dass die Arbeiten an Call of Duty: Infinite Warfare abgeschlossen sind. Damit wird der Release am 04. November locker eingehalten.

Call of Duty: Infinite Warfare – Beta für weitere Anpassungen

Obwohl die Arbeiten am Spiel zwar fertig sind, gibt es natürlich noch genug Aufgaben für die Entwickler. Während der anstehenden Beta wolle man nämlich sehr viele Daten sammeln, um so die Balance zu verfeinern. Aufgrund des Zeitrahmens der Beta ist allerdings damit zu rechnen, dass die Änderungen entweder mit dem Day-One-Patch oder einem Update kurz nach Launch implementiert werden. Schließlich werden Millionen von Datensätzen bei einem solchen Test erfasst, die anschließend ausgewertet werden müssen.

