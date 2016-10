Call of Duty: Infinite Warfare – 130 GB Speicher benötigt

Jetzt ist es offiziell. Wenn ihr Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered auf eurer Festplatte installieren wollt, braucht ihr 130 GB an Speicher.

Call of Duty: Infinite Warfare – FAQ enthüllt das Schwergewicht

Nachdem bereits vergangene Woche erste Leaks an die Öffentlichkeit gelangten, hat Activision im Rahmen eines FAQ nun die Hosen runtergelassen. Und falls ihr euch nun fragt, warum die beiden Titel so viel Platz verschlingen: Activision beschreibt dies als „High-end-Schätzung“.

Dabei ziehe man in betracht, dass beide Spiele, Day-One-Patches und die verbleibenden Modern Warfare Remastered Maps (Release vor dem 31. Dezember 2016) installiert werden. Kurzum: Am Launchtag werdet ihr nicht 130 GB durch die Leitung jagen müssen. Wie groß beide Spiele separat sind, wurde allerdings nicht verraten.

