Call of Cthulhu & Vampyr – Erscheinen in Q4 2017

Focus Home Interactive gab bekannt, dass sowohl Vampyr (Dontnod) und Call of Cthulhu (Cyanide Studio) erst im vierten Quartal 2017 erscheinen.

Call of Cthulhu & Vampyr – Oktober, November, Dezember: Was wird’s?

Bisher hatten beide Spiele nur einen recht vagen 2017-Termin. Und nicht zu vergessen ist, dass der Q4-Zeitraum gerne dazu genutzt wird, um Spiele schlussendlich doch noch auf 2018 zu verschieben. Ob es auch hierbei der Fall ist, lässt sich natürlich noch nicht sagen.

Die Jungs bei Cyanide arbeitet gegenwärtig auch an Styx: Shards of Darkness, das in Kürze erscheint. Dagegen hat Dontnod bisher nur ein angekündigtes Spiel in der Pipeline.

Beide Titel erscheinen für PC, PS4 und Xbox One.

