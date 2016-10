Blizzcon 2016 – Map & Zeitplan veröffentlicht

Während die Tickets für die Blizzcon 2016 bereits ausverkauft sind, gibt es nun nicht nur die Map, sondern auch den Plan für das Event.

Blizzcon 2016 – Wenig Neues zu Diablo

Dabei findet die Opening Ceremony wie immer am Freitag, den 04. November 2016, um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Zudem wird das Spektakel live über die hauseigene Blizzard-Website ins Netz übertragen. Überdies gibt es am Freitag sowie Samstag zahlreiche Panels und die Championships für WoW, Starcraft II, Overwatch und Hearthstone. Die Abschluss-Zeremonie findet am Sonntag, den 06. November 2016, um 05:30 Uhr (deutscher Zeit) statt.

Wenn ihr euch die komplette Schedule anschauen wollt, solltet ihr hier (Freitag) und hier (Samstag) reinschauen. Dort findet ihr auch besagte Map mit den Locations. Virtuelle Tickets sind weiterhin für 39,99 US-Dollar verfügbar.

