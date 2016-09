Blade & Soul – Zitadelle der Dunkeldraken erscheint im Oktober

NCSOFT verkündet, dass das neueste Update für Blade & Soul, Zitadelle der Dunkeldraken, am Mittwoch, den 5. Oktober 2016, erscheinen wird. Mit dem Update findet auch der langerwartete Zuschauermodus für die 1 vs. 1-Arena Einzug in das Spiel.

Bei der Zitadelle der Dunkeldraken handelt es sich um das furchterregendste Gefängnis des Bösen. Die Spieler, die mutig genug sind, das Dungeon zu betreten, können den neuen Content in 4er- oder 6er-Gruppen erleben.