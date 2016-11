Black Desert Online – Neue Erweckung & Screenshot-Wettbewerb

Die nächste Klasse in Black Desert Online wird erweckt und dieses Mal ist die Walküre an der Reihe. Normalerweise bekämpft die Walküre ihre Feinde mit ihrem Schwert und verlässt sich auf ihre gute Verteidigung. Ab sofort kann sie auch zur furchterregenden Lancia greifen, die Ihre Reichweite erhöht. So ist es ihr möglich Feinde auch auf größere Entfernungen zu bekämpfen.

Black Desert Online – Weitere Infos zur Walküre

Als erprobte Verteidigerin ist die Walküre darauf spezialisiert auch schweren Angriffen zu widerstehen, während Sie ihre Verbündeten mit Stärkungszaubern unterstützt. Die Erweckung ergänzt die steinharte Verteidigung der Walküre um einige neue offensive Fähigkeiten, die es ihr ermöglichen mehr Schaden an mehreren Zielen gleichzeitig zu verursachen. Außerdem kann sich die Walküre mit ihrer Lancia nun auch schnell über das Schlachtfeld bewegen.

Screenshot-Wettbewerb zu den Jahreszeiten

Das Black Desert Online-Team stellt einen Kalender für 2017 zusammen und lädt Spieler dazu ein kreative Screenshots ihrer Charaktere, aufgenommen in den unterschiedlichen Jahreszeiten, beizusteuern. Die neuen Jahreszeiten werden im November wöchentlich wechseln. Die besten Einreichungen werden in den Kalender aufgenommen. Die Gewinner erhalten ein Exemplar des Kalenders und in-game Belohnungen. Weitere Details zum Event gibt es im offiziellen Forum.