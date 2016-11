Black Desert Online – Neue Awakenings & Black Friday Sale

In Black Desert Online werden heute die Musa und die Maehwa erweckt. Beide Klassen erhalten furchteinflößende neue Waffen und Fähigkeiten, die das schnelle Duo noch gefährlicher machen.

Musa können jetzt zum Mushindo, der an eine Stangenwaffe erinnert, wechseln, damit Gegner in einem großen Umkreis angreifen und schnell alle Feinde auf dem Schlachtfeld zu Boden werfen. Maehwa erhalten den Kerispeer, mit dem sie tödliche Attacken vollführen können. Ihre Beweglichkeit in Kombination mit diesen neuen Erweckungswaffen erlauben es Musa und Maehwa, ihre Kampfkünste weiter zu perfektionieren.

Black Desert Online – Black Friday Sale

Vom 24. November ab 11 Uhr bis zum 28. November um 1 Uhr morgens gibt es 50% Rabatt auf alle Black Desert Online Spiele-Pakete, die dann schon für 4,99 € verfügbar sind. Für ausgewählte Gegenstände im Cash-Shop gibt es ebenfalls bis zu 80% Preisnachlass. Das Angebot wechselt stündlich.