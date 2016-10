Black Desert Online – Halloween Event gestartet

Am gestrigen Abend war der Himmel in Black Desert Online von einem schauderhaften roten Mond erleuchtet und überall wurden Kürbislaternen die nebligen Straßen in ein unheimliches Licht getaucht. Die Halloween-Feier beginnt und alle Spieler sind eingeladen mitzufeiern und am „Süßes, sonst gibt’s Saures“-Event teilzunehmen, bei dem es besondere Beute zu holen gibt. Alle Details und Belohnungen gibt es auf der Seite zum Event.

Das “Süßes, sonst gibt’s Saures”-Event beginnt am 19. Oktober und endet am 9. November.

Spieler, die sich zu Halloween verkleiden möchten, können dies mit dem Halloween-Paket tun. Dieses für begrenzte Zeit verfügbare Paket enthält das exklusive Blut-Anzug-Kostüm, einen Geister-Begleiter, einen Skelett-Pferd-Skin und Halloween-Möbel, Dekorationsgegenstände und vieles mehr. Der Inhalt des Pakets hat einen Gesamtwert von 98,00 €, wird während des Events aber zum Preis von 45,00 € verkauft.

Black Desert Online – Pferderennen

Sie sind die treuen Begleiter eines jeden Abenteurers – Pferde gehören zu den zuverlässigsten und stärksten Kreaturen in Black Desert Online. In den neuen Pferderennen können Spieler Pferde jetzt gegeneinander antreten lassen, um zu sehen, wie sie sich in gewerteten Rennen schlagen. Weitere Informationen zu Pferderennen gibt es im offiziellen Guide im Forum.

9,99 € Starter-Paket

Das 9,99 € Starter-Paket kommt dauerhaft zurück. Ab Freitag kann das Paket wieder erworben und in Zukunft über das Geschenksystem sogar an andere Spieler weitergegeben werden. Spieler, die damit das Spiel verschenken, qualifizieren sich für besondere Belohnungen.