Der BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware vergibt seine Auszeichnungen an die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele im Januar 2017. Das im November vergangenen Jahres erschienene Hacker-Abenteuer „Watch Dogs 2“ nimmt zu Jahresbeginn die Hürde von über 200.000 verkauften Spielen auf der PlayStation 4 und wird mit dem BIU Sales Award in Platin ausgezeichnet. Das atmosphärische Horror-Abenteuer „Resident Evil 7 biohazard“ verkauft sich nur wenige Tage nach Markteinführung im Januar über 100.000 Mal auf der PlayStation 4 und erhält den BIU Sales Award in Gold. Der Gold-Award geht außerdem an den mobilen Spielspaß-Baukasten „Super Mario Maker für Nintendo 3DS“, der im Dezember 2016 erschienen ist.

Den BIU Sales Award in Platin für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhält:

Watch Dogs 2 (Ubisoft Montreal / Ubisoft) für die Plattform PlayStation 4

Den BIU Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhalten: